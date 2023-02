Bäckerei Pass vergrößert sich in Hellerhof Richtfest für Backstuben-Anbau

Hellerhof · Christoph Pass führt mit seiner Schwester Dorothee Kortenkamp-Pass das Familienunternehmen in zweiter Generation. Die Backstube und Zentrale an der Duderstädter Straße platzt schon jetzt aus allen Nähten. Daher erfolgte am Donnerstag der Spatenstich für einen zweigeschossigen, energieeffizienten Anbau. 3,5 Millionen Euro wird Pass in das Bauvorhaben investieren.

02.02.2023, 18:00 Uhr

Dorothee Kortenkamp-Pass (v.l.), Christoph Pass und Oberbürgermeister Stephan Keller. Von Heiko Hensing von Vollack gab es für die Geschwister ein Knusperhäuschen. Foto: Bretz, Andreas (abr)