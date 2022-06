Verwaltung sucht in Garath nach einer geeigneten Fläche : Politik fordert die Aufwertung von Hellerhof

Schon jetzt ist eine große Fläche am Einkaufszentrum Parkplatz, Teile gehören zu den Geschäften, der Rest ist Park-and-Ride-Fläche für den S-Bahnhof Hellerhof. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf Aus Sicht der Verwaltung würde eine Stärkung des Einkaufszentrums in Hellerhof den Einkaufsstandort Garath schwächen. Doch das ist zu kurz gedacht angesichts einer immer älter werdenden Gesellschaft und der Mobilitätswende wegen der Klimakrise.

Von Andrea Röhrig

Mit dem stetig wachsenden Zuzug nach Düsseldorf in den 1960er Jahren enstand im Süden der Stadt zunächst Garath am Reißbrett. Weil die Fläche dann nicht mehr reichte, kam Anfang der 1970er Jahre, ebenfalls am Reißbrett geplant, Hellerhof dazu. Im südlichsten Zipfel entstanden vor allem kleine Einfamilienreihenhäuser, in die Familien mit kleinen Kindern zogen. Die sind inzwischen aus dem Haus. Vor Ort geblieben sind ältere Ehepaare oder alleinlebende Senioren. In Hellerhof gibt es derzeit so gut wie keine kleinen Wohnungen, und oft sind die dann teurer als der Unterhalt der Immobilie.

Damals dachten die Stadtplaner zwar an vieles, aber nicht an eine überalternde Gesellschaft und schon gar nicht an eine Klimaerwärmung, die ein Umsteuern nach sich ziehen muss. Ein Baustein ist da die Mobilitätswende mit dem Umstieg vom Auto auf den ÖPNV und das Fahrrad. Doch dafür braucht es kurze Wege und bessere Anbindungen. Wer will und kann schon mit vollen Einkaufstüten Hunderte Meter weit gehen?

Info Hellerhof mit hohem Kaufkraftindex Kaufkraftindex Für Garath nimmt ein Gutachten zum Nahversorgungskonzept einen Kaufkraftindex von 98,7 Prozent an, für Hellerhof liegt er bei 127,7 Prozent. Düsseldorf hat einen Durchschnittswert von rund 115,8 Prozent.

Hellerhof mit seinen aktuell rund 5000 Einwohnern, Tendenz fallend, war von jeher Schlafstätte; in Garath gibt es sogar eine Fußgängerzone, die einst Karstadt als Magneten hatte. Die Zeiten sind lang vorbei. Die vier Nebenzentren von Garath sind einkaufstechnisch schon längst ausgeblutet. Selbst einen Lebensmittelvollsortimentler sucht man inzwischen vergebens, nachdem Edeka Hasler 2016 im Burgviertel schloss. Seit dem Start des Stadterneuerungsprojektes Garath 2.0 versucht die Verwaltung gegenzusteuern. Doch zur Ansiedlung von Edeka oder Rewe braucht es eine ausreichend große Fläche. Und auf der Suche danach ist die Verwaltung nach wie vor. Nun sollte ein neuer Aufschlag gewagt werden.

Doch da hatte die Verwaltung das einhellige politische Votum der Mitglieder der Bezirksvertretung 10 nicht auf dem Schirm. Denn die hat die Sorge, dass die Stadt bei allem Kümmern um den benachteiligten Stadtteil Garath das gutbürgerliche Hellerhof mit seinen Bewohnern aus dem Auge verliert. So hat denn auch Bezirksbürgermeister Klaus Erkelenz (CDU) keine Bedenken gegen die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimentlers in Garath, doch nicht auf Kosten des Hellerhofer Einkaufszentrums.

Denn das hat die Verwaltung in seinem Nahversorgungskonzept einst mit dem Stempel D-Zentrum versehen, Garath ist ein C-Zentrum, Benrath ein B-Zentrum und das A-Zentrum liegt in der Innenstadt. Aus Sicht der Verwaltung würde demnach die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimentlers und eines Drogeriemarktes in Hellerhof den Einkaufsstandort Garath ausbluten. Für Erkelenz ist das viel zu kurz gedacht: „Die Hellerhofer fahren jetzt schon nach Langenfeld-Berghausen oder bald nach Baumberg“, erzählt er und berichtet von einer Nachbarin, die dann da auch gleich noch zur Drogerie und zur Apotheke gehe: „Unsere Kaufkraft geht dann über die Stadtgrenze“, sagt der Bezirksbürgermeister. Das könne doch keiner wollen, da müsse man gegensteuern.

Als 2019 Edeka mitteilte, dass es seinen Markt im Einkaufszentrum an der Carlo-Schmid-Straße schließen werde, weil es dort keine Möglichkeit zum Vergrößern gibt, wurden einige Hellerhofer Akteure aktiv. Auf der einen Seite Erkelenz, auf der anderen Seite der Hellerhofer Bürgerverein um seinen Vorstand Harald Mikat und Cordula Klahn, die zudem für die Grünen in der BV 10 sitzt. Beide beauftragten unabhängig voneinander einen Projektentwickler und einen Architekten mit einem Konzept für die Weiterentwicklung des Einkaufszentrums samt dem Johanneshaus, das die katholische Gemeinde demnächst auf den Markt bringen will.

Und so entstanden Entwürfe mit einem im Stadtteil bislang nicht vorhandenen Seniorenheim auf der Fläche des Spielplatzes, der umgesiedelt werden könnte. Sowie einem modernen Einkaufszentrum mit einem Vollsortimentler oder einem vergrößerten Aldi-Markt, Apotheke, Bäckerei, einer kleinen Gastronomie mit Außenplätzen, einer Tiefgarage für die Kunden der Läden sowie obendrüber Wohnbebauung mit kleinen Wohneinheiten. „Das könnten um die 80 Stück werden“, berichtet Erkelenz.

Richtung Johanneshaus, das vielleicht als eine Art Bürgerhaus genutzt werden könnte, könnte ein P&R-Parkhaus entstehen. Diese ÖPNV-Nutzer hat Erkelenz dann auch gleich als Kunden des Einkaufszentrums im Blick, vor allem, da es solch ein Angebot an den weiteren Haltepunkten der S6 Richtung Köln nicht gebe.