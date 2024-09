Nächtliches Sportevent in Düsseldorf Bogenschießen im Fackelschein

„Archer’s Night“ heißt ein stimmungsvolles Bogensport-Event, welches der Hellerhofer SV am 6. und 7. September in den Abendstunden und im Fackelschein auf seiner Sportanlage Eichsfelder Straße veranstaltet. „Zum siebten Mal“, wie Abteilungsleiter Artur Koslowski betont – und erstmals nach fünfjähriger Pause seit der Corona-Pandemie. Entsprechend groß ist das Interesse an der „nächtlichen Herausforderung“, die von allen Teilnehmenden Konzentration und ein hohes Maß an Geschicklichkeit verlangt.