Stadtteilfest in Düsseldorf Hellerhofer feiern das Schmetterlingsfest

Zum zweiten Mal hatte der Hellerhofer Bürgerverein an diesem Wochenende zum großen Schmetterlingsfest eingeladen. „Wir haben sehr viele Ehrenamtliche und Menschen aus dem Stadtteil, die sich hier engagieren, Kuchen vorbeibringen, verkaufen und mitmachen“, sagt Cordula Klahn vom Hellerhofer Bürgerverein. Die vielen Besucher ließen schon zum Beginn am Samstag in der Mittagszeit nicht auf sich warten, sondern schlenderten gemütlich in Gruppen mit Freunden und Familien Richtung Quartiersplatz in Hellerhof, an der Ingeborg-Bachmann-Straße.