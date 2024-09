Infotag für Garather und Hellerhofer Düsseldorfer wünschen sich mehr seniorengerechte Wohnungen

Was bewegt die Menschen in Garath und Hellerhof am meisten? Sandt und Bianca Buchheister, Leiterin des Zentrum Plus, müssen da nicht lange überlegen. Es fehlt an Wohnraum, an seniorengerechten kleineren Wohnungen. Denn Leerstand, so Sandt, gebe es letztlich nicht. „Es herrscht Not.“ Auch Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU), der den Info-Tag eröffnet hatte, wies auf den angespannten Wohnungsmarkt hin. Die Politik habe das erkannt.