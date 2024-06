Samstag und Sonntag Programm Hellerhofer Bürgerverein lädt zum Schmetterlingsfest

Der kleinste Stadtteil Düsseldorfs, der ganz im Süden der Landeshauptstadt liegt, ist ein lebendiger. Viele Bürgerinnen und Bürger sind an unterschiedlichsten Stellen sozial und gesellschaftlich engagiert, und es gibt eine rege Zusammenarbeit mit dem gesamten Stadtbezirk 10. Das zeigt sich auch am Programm des Schmetterlingsfestes. Das Fest wird am Samstag um 12 Uhr von Oberbürgermeister Stephan Keller eröffnet. Neben musikalischen Schwergewichten wie den Swinging Funfares am Samstag um 13 Uhr, Schroeder Coverkult um 19.30 Uhr sowie Jazzophine beim Frühschoppen am Sonntag um 11 Uhr und Marconi Connection um 14.30 Uhr treten zahlreiche lokale Musikgruppen, Tanzgruppen und Chöre auf und zeigen ihr vielfältiges Können.