Baupläne der katholischen St-Matthäus-Gemeinde Käufer für das Johannes-Haus gesucht

Düsseldorf · Die Arbeiten am neuen Gemeindezentrum, dem Matthäus-Haus in Garath, gehen in die Endphase. Die Einweihungsfeier ist am 4. Juni. Die Gemeinde sucht noch Interessenten für den Kauf des Johannes-Hauses in Hellerhof.

24.02.2023, 05:15 Uhr

Peter Windeln, stellvertretender Vorsitzender der katholischen Kirchengemeinde St. Matthäus, schaut regelmäßig auf der Baustelle vorbei. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Birgit Wanninger