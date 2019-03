Polizei: Doppelt so viele Unfälle mit Fahrrädern

Doppelt so viele Unfälle mit Fahrrädern

Hellerhof/Garath Für die Polizei sind die beiden Stadtteile Hellerhof und Garath ein ruhiges Pflaster. Allerdings rechnet der Leiter der Polizeiinspektion Süd damit, dass es auch künftig mehr Unfälle mit Pedelecs geben wird.

Schon in den vergangenen Jahren hatte Thomas Decken, Leiter der Polizeiinspektion Süd, gute Nachrichten zu verkünden, wenn er den Stadtteilpolitikern die Entwicklung der Kriminalität und der Unfallzahlen präsentierte. Und der positive Trend setzt sich nun fort. „Die Zahlen bewegen sich am unteren Ende der Skala von ganz Düsseldorf“, erklärte Decken.

Unfälle Auf den Straßen des Bezirks 10 sind im vergangenen Jahr sieben Menschen im Straßenverkehr schwer verletzt worden (acht waren es zuvor). Von einer schweren Verletzung spricht die Polizei, wenn ein Krankenhausaufenthalt für mindestens einen Tag erforderlich war. Einen deutlichen Anstieg gab es bei der Zahl der Leichtverletzten von 24 auf 43. Insgesamt wurden sechs Kinder (sieben im Vorjahr) und sieben Senioren (acht zuvor) in Verkehrsunfälle verwickelt. Sorgen bereitet Decken die steigende Zahl von Unfällen mit Fahrrädern und vor allem Pedelecs. Der allgemeine Trend zeigte sich auch im Stadtbezirk 10. Mit 21 Unfällen hat sich ihre Zahl mehr als verdoppelt (zuvor zehn). Als Alternative zum Auto würden die Elektroräder gerne genutzt, weil die Fahrt nicht so anstrengend sei, so Decken. Dabei würde häufig die Geschwindigkeit unterschätzt.