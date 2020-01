Ehrenamt in Hellerhof : Fünf Jahre Flüchtlingshilfe

Ehrenamt in Hellerhof

Corrie Voigtmann ist eine der Helfer, die seit fünf Jahren in der Flüchtlingsunterkunft aktiv sind. Foto: orth. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Hellerhof 180 Menschen leben in der Flüchtlingsunterkunft in Hellerhof. Ehrenamtler aus dem Stadtteil helfen ihnen im Alltag.

Als im Jahr 2015 Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte: „Wir schaffen das“, hieß es auch in Düsseldorf „Willkommen“. Die „Willkommenskultur“ – Kleidung, Essen, ein Dach über dem Kopf, menschliche Wärme und Herzlichkeit – wäre ohne unzählige Ehrenamtliche nicht möglich gewesen. Anke Nübold, Corrie Voigtmann und Eva Brügge zählen in der Flüchtlingsunterkunft der Diakonie Düsseldorf in der Duderstädter Straße zu den Helfern der ersten Stunde. Sie sind immer noch dabei. „Die Mitarbeiter haben gewechselt, aber wir sind geblieben“, meint Corrie Voigtmann.