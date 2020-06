Peter William Meyer hat eine Biografie geschrieben : Ex-Häftling hilft anderen Strafgefangenen

Peter William Meyer (55) lebte viele Jahre mit seiner Familie in Hellerhof, bis er aufstieg und dann bis ganz unten fiel. Jetzt hat er eine Autobiografie geschrieben, einen „ultimativen Ratgeber zur Verschwendung von Talent“. Außerdem will er Menschen coachen, die ins Gefängnis müssen.

„Als die Polizei damals ins Haus stürmte, dachte ich: Das war es jetzt für die nächsten zehn Jahre“, erinnert sich der langjährige Hellerhofer. Seine beiden Banküberfälle lagen zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre zurück. Das erbeutete Geld war weg – ausgegeben für Gehälter seiner Mitarbeiter, Warenrechnungen, Miete und Schulden beim Finanzamt. Umstände, die ihm, kombiniert mit glaubhaften Zeugen und einem guten Anwalt, ein recht mildes Urteil einbrachten. „Nur“ viereinhalb Jahre. Den Gang in seine erste Zelle in der Ulmer Höh‘ werde er niemals vergessen, erzählt er. Allein sein Kopf-Kino habe ihn in Panik versetzt. „Da läufst du durch den vergilbten, tristen Gang in die dunkle Zelle. Du weißt nicht, was für ein Mensch da wartet“, erzählt er von seinen Ängsten. Dazu 500 Männer auf engstem Raum zusammengepfercht, niemand ist freiwillig da. Knast-Hierarchie und Verhaltenskodex. „Da stehst du erst einmal vor einem Abgrund“, erinnert er sich.

Egal was passiert, du musst immer wieder aufstehen, das ist die Devise von Peter William Meyer. Der Mann mit den Düsseldorfer Eltern kam in Kalifornien zur Welt. Als er sechs Jahre alt war kehrten die Eltern mit ihm zurück in die elterliche Heimat. Dank Vaters Erfolg als Unternehmer herrschte bald Wohlstand, und die Familie zog in ein eigenes Haus nach Hellerhof. Ende der 1970er Jahre tauchte Peter William Meyer in die Punk-Szene im Ratinger Hof ein. „Ich konnte drei Akkorde auf der Gitarre, hatte aber 1984 einen Vertrag bei der EMI in Paris “, scherzt er über sein Talent. Nach dem Abitur schwelgte er in Paris und London im Glamour und der Promi-Szene. „Dabei vergaß ich, dass ein Star auch mal arbeiten muss und verlor mich völlig in den Drogen“, bekennt Meyer. Als Nächstes eroberte er sich einen Studienplatz an der berühmten Kaderschiede für Filmschaffende in New York: der NYU Filmschool. Es sollte ein One-Way-Ticket sein, aber es kam anders. Kurz vor dem Abschluss flog er von der Schule – nicht etwa wegen Talentmangels, sondern wegen seiner kriminellen Energie. Seinen Eltern habe er immer vorgegaukelt: „Mir geht es gut“. Tatsächlich lebte der vielversprechende Kreative im eisigen New Yorker Winter auf der Straße und brauchte jeden Tag einen Schuss. Seine Rettung kam in Gestalt einer früheren Kommilitonin. Zurück zu Hause entschied der Vater, sein Filius müsse endlich etwas Vernünftiges lernen. Peter William Meyer lernte Kaufmann, stieg in das elterliche Unternehmen ein und übernahm es – das war sein Waterloo.