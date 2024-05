Stadt und Aldi gehören die Flächen am Einkaufszentrum Ein Architekturbüro soll drei Entwürfe für „Neue Hellerhofer Mitte“ machen

Als der Edeka-Markt im Hellerhofer Einkaufszentrum vor nunmehr genau drei Jahren schloss, sorgten sich viele Bürger und Stadtteilpolitiker um die Zukunft des kleinen Nahversorgungszentrums am Rande der Stadt. In diesem ist der Aldi-Markt seitdem der Ankermieter. Als Nachmieter zog in die Edeka-Räumlichkeiten im Frühjahr 2022 eine Filiale von Denns Bio-Markt ein. Doch auch diese erfolgreiche Nachvermietung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Einkaufszentrum in die Jahre gekommen ist. Wer einmal in einer modernen Filiale des Discounters einkaufen war, weiß, wovon alle reden, wenn es darum geht, das Zentrum zukunftsfähig zu machen.