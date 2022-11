Ausstellung im Düsseldorfer Süden : Farbenfrohe Bilder beim Hellerhofer SV

Düsseldorf Der Verein kann mehr als Sport: Im Rahmen seines Kulturprogramms präsentiert er nun erstmals eine Kunstausstellung im Vereinsheim.

Es sind entsprechend farbenfroh gestaltete Bilder, welche die Hellerhofer Künstlerin präsentiert. „Malen ist mein Hobby“, verkündet sie programmatisch. Bei ihrer Leidenschaft lässt sie mit Pinsel, Spachtel, Stiften und ihren Fingern den Farben auf der Leinwand freien Lauf – und so entstehen quasi „gefühlte“ Kompositionen, mal sehr gegenständlich, und dann wieder abstrakt. Inspiriert sind die Motive von eigenen Stimmungen oder Naturbetrachtungen in den Urdenbacher Kämpen.

Verantwortung übernehmen – auch über den Sport hinaus, das will der Verein für die Bürgerinnen und Bürger im südlichsten Düsseldorfer Stadtteil auch 40 Jahre nach Gründung praktizieren. Soziales Engagement zeigt der HSV beispielsweise in gelebten guten Nachbarschaft mit der angrenzenden Flüchtlingsunterkunft an der Duderstädter Straße. „Flüchtlingskinder können all unsere Vereinsangebote kostenlos nutzen“, erklärt Annette Jeschke. Das Kleinspielfeld des HSV etwa steht für Fußball und Basketball als Freizeitbeschäftigung zur Verfügung.