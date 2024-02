Veranstaltungen des Hellerhofer Bürgervereins Mitgliederzahlen des Bürgervereins wachsen stetig

In diesem Jahr stehen Neuwahlen im Verein an. Weil es viel zu tun gibt, soll der geschäftsführende Vorstand von drei auf fünf Personen vergrößert werden. Dafür soll auch die Satzung geändert werden. Mikat will bei der Jahresversammlung im März wieder für den Vorsitz antreten, Christian Neumann, derzeit Schriftführer und zuständig für den Kulturbereich, soll für den Stellvertreterposten kandidieren. Cordula Klahn, die auch für die Grünen in der Bezirksvertretung 10 sitzt, will sich weiter als Schatzmeisterin engagieren. Hinzu kommen dann noch zwei Beisitzer.