Bauarbeiten auf der S6-Strecke Die Leiden der Hellerhofer Pendler

Sie selbst sei eine überzeugte Nutzerin des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), sagt Holtmann-Schnieder. „Seitdem wir in Düsseldorf wohnen, habe ich eine Monatskarte“, so die Hellerhoferin, die seit 1986 in der Landeshauptstadt zu Hause ist. „Aber man muss den ÖPNV so gestalten, dass er attraktiv ist und das ist er im Moment nicht.“ Die Arbeiten am RRX werden noch Jahre andauern. Zudem ärgere sie, dass der Stadtbezirk 10 im Projekt Rheintakt der Rheinbahn nicht berücksichtigt werde. „Wenn man nicht schleunigst ein Konzept entwickelt, verliert man ÖPNV-Nutzer“, so Holtmann-Schnieder. Sie kenne Hellerhofer, die zwar ausprobieren, mit der Bahn in die Stadt zu fahren, nach ihren Erlebnissen mit verspäteten Zügen dann aber doch wieder auf das Auto umsteigen.