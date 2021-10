Nahversorgung : Hellerhofer Biomarkt soll im Februar eröffnen

Am zukünftigen Standort von Denns Biomarkt in Hellerhof haben die Umbauarbeiten begonnen. Foto: RP/Dominik Schneider

Hellerhof Als der Edeka-Markt an der Calo-Schmid-Straße auszog, machten sich die Hellerhofer Sorgen um ihre Nahversorgung. Nun baut die Kette Denns Biomarkt das Ladenlokal um, Eröffnung ist im Frühjahr 2022 geplant.

Als im April dieses Jahres klar wurde, dass der Edeka-Supermarkt an der Carlo-Schmid-Straße schließen würde, gab es große Sorgen um die Nahversorgung in Düsseldorfs südlichstem Stadtteil. Der Mutterkonzern hatte den recht kleinen Supermarkt geschlossen, da im benachbarten Baumberg eine große Filiale errichtet wurde und man interne Konkurrenz fürchtete. Auch mehr als 2500 gesammelte Unterschriften von Hellerhofern, die den Erhalt des Standorts forderten, brachten Edeka nicht zum Umdenken.

Denns Biomarkt stammt ursprünglich aus Bayern und ist mit über 300 Filialen die größte Biomarkt-Kette in Deutschland und Österreich. In Düsseldorf gibt es bereits Filialen an der Luegallee, am Wehrhahn sowie in den Düsseldorf-Arcaden.