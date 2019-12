Schmetterling wieder an seinem Platz : Hellerhofer Schmetterling ist restauriert

Steinmetz und Bildhauer Hartmut Hegener hatte den Auftrag übernommen. Ein heikler Punkt waren die Metallstäbe, die als Stabilisatoren in die Flügel des Marmors getrieben sind.

Auf der schmalen Grünanlage entlang der Ladenzeile am Hellerhofer Weg zwischen S-Bahnhof und Carlo-Schmidt-Straße steht er - der weiße Schmetterling, das Wahrzeichen von Hellerhof. Auf dem oberen Gehweg weist eine Plakette auf den inzwischen verstorbenen Gestalter Heinz Sinzig hin. Am Freitag gab es hier mit Mitgliedern des Hellerhofer Bürgervereins und einigen Gästen eine kleine Würdigung: Das Kunstwerk war nach drei Wochen Restaurierung wieder auf seinem angestammten Platz. Zu den Gästen gehörten auch Lisa Sinzig, die Frau des Künstlers, und ihre zwei Töchter. „Schön, dass der Schmetterling wieder da ist. Seine vier Flügel zeigen in die Richtungen der vier Orte des Stadtteils“, erklärte Harald Mikat vom Vorstand des Bürgervereins. Witterung und Straßenverkehr hätten dem Werk zugesetzt, und es sei schwierig gewesen, einen geeigneten Steinmetz-Betrieb zu finden.

So steht auch ein alljährliches Fest des Hellerhofer Bürgervereins unter dem Titel „Schmetterlingsfest“. Unter dem heimatlichen Zeichen engagieren sich die Mitglieder allerdings nicht nur für Kultur und Festivitäten. „Wir kämpfen für eine Seniorenresidenz in unserem Stadtteil, weil es hier keine gibt. Ich kann mir das gut in Form einer Genossenschaft vorstellen“, berichtete Harald Mikat. Ein weiteres Zukunftsprojekt sei ein Friedwald, denn bekanntlich habe Hellerhof auch keinen Friedhof. Für einen Friedwald habe die Burgdorff’sche Forstverwaltung Entgegenkommen signalisiert. „Da müssen wir aber bei der Stadt noch Überzeugungsarbeit leisten“, so Harald Mikat.