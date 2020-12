Aktiv im Stadtteil : Politik hat Pläne für mehr Grün in Hellerhof

Hellerhof Grüne und CDU wollen das städtische Gartenamt bitten, entlang der Frankfurter Straße und des Hellerhofswegs das Straßengrün aufzubessern. Auch der Bürgerverein aus dem Stadtteil will helfen, darf dies im Straßenraum aber nur begrenzt.

Von Dominik Schneider

Unabhängig voneinander haben in der verschobenen Sitzung der Bezirksvertretung 10 die Fraktionen von CDU und Grünen einen Antrag gestellt, Mittel für mehr Grün im Stadtteil Hellerhof bereitzustellen.

So regte die CDU an, den Mittelstreifen des Hellerhofwegs neu zu begrünen. Seit längerer Zeit beklagen die Bürger, dass dieser Weg nur bis kurz vor der Brücke gepflegt wird. Der weitere längere Teil des schmalen Streifens sieht vernachlässigt und ungepflegt aus. In diesem Jahr war sogar der Bürgerverein Hellerhof bereit, das Bepflanzen zu übernehmen. Der Verein hat bereits an anderen Stellen im Stadtteil nach Absprache mit den verantwortlichen Stellen verschiedene Blumen und Pflanzen ausgebracht. Allerdings dürfen wegen der Gefahren im Straßenverkehr diese Arbeiten nicht im Ehrenamt ausgeführt werden. Deshalb hat die CDU-Fraktion gebeten, die notwendigen Mittel für eine professionelle Begrünung im Haushalt für das Jahr 2021 zur Verfügung zu stellen.

Auch die Grünen-Fraktion will mehr Pflanzen im Stadtteil Hellerhof. Die Fraktion bezieht sich in ihrem Antrag vor allem auf zwei Örtlichkeiten. Zum einen fordert sie mehr Straßenbegleitgrün an der Frankfurter Straße zwischen Garath und der südlichen Stadtgrenze, zum anderen geht es ebenfalls um den Hellerhofweg. Er ist Teil des geplanten Radschnellwegs und soll daher mittelfristig auch optisch aufgewertet werden.

Im Oktober 2019 wurde die ökologischen Anreicherung des Straßengrüns in Garath begonnen, dort wurde und wird an verschiedenen Stellen neu gepflanzt. Die Mitglieder der BV 10 entschieden einstimmig, dies auch für Hellerhof in die Wege zu leiten. Allerdings könnten, so heißt es im Antrag der Grünen, die nötigen Mittel unter Umständen nicht aus dem Haushalt der Bezirksvertretung bereitgestellt werden. Daher erging aus der Lokalpolitik der Aufruf an das Düsseldorfer Garten-, Friedhofs- und Forstamt, Hellerhof in ein gesamtstädtisches Konzept zur Umgestaltung des Stadtgrüns einzubinden.