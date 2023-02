Hellerhofer Bürgerverein wächst stetig Projekte in Hellerhof stocken

In drei Jahren wird der Stadtteil Hellerhof mit seinen dann 50 Jahren in die Kategorie „Best Agers“ gehören. 1976 war in dem südöstlichsten Zipfel der Stadt mit dem Bau von Wohnraum begonnen worden, um die wachsende Bevölkerungszahl Düsseldorfs unterzubringen. Doch wie schon beim Bau des Stadtteils Garath zehn Jahre zuvor dachte damals niemand an die Herausforderungen, die mit den Jahren kommen. Vor 50 Jahren zogen sowohl nach Garath als auch dann nach Hellerhof junge Familien mit kleinen Kindern. An eine älter werdende Bevölkerung mit ganz anderen Bedürfnissen dachte niemand.