Bestattung : Hellerhofer Bürger kämpfen für einen Friedwald

Garath/Hellerhof Im Stadtbezirk 10 fehlt eine Begräbnisstätte.

Immer wieder beklagen Bürger und Stadtteilpolitiker, dass in den beiden südlichsten Stadtteilen von Düsseldorf Angebote für alte Menschen fehlen. So gibt es in Garath und Hellerhof, die zusammen den Stadtbezirk 10 bilden, beispielsweise keinen Friedhof. „Es ist nicht zumutbar, dass alte Menschen, die nicht mehr mobil sind, ihre Verstorbenen in Itter oder Hassels besuchen müssen“, sagt Harald Mikat, Vorsitzender des Hellerhofer Bürgervereins. Bereits seit längerem setzt er sich mit seinen Vereinsmitgliedern vor allem für die Errichtung eines Friedwalds ein. Friedwälder sind Begräbnisstätten, auf denen biologisch abbaubare Urnen in einem Wald beigesetzt werden. Kleine Schilder mit Namen und Daten, die an Bäumen befestigt werden, erinnern an die Toten.