Aktionen gegen Tauben- und Rattenplage : Bahn will in Kürze den Haltepunkt in Hellerhof aufwerten

Der S-Bahn-Halt in Hellerhof ist stark sanierungsbedürftig. Foto: RP/Dominik Schneider

Die Bahn hat der Stadt zugesichert, dass sie in die Sanierung des S-Bahn-Haltes in Hellerhof Geld stecken will. Ein Problem ist es aber, die Taubenpopulation in den Griff zu bekommen. Auch dafür soll es Maßnahmen geben.

Von Andrea Röhrig

Der S-Bahn-Halt in Hellerhof ist alles andere als ein Schmuckstück, wie übrigens auch einige andere Bahnhöfe in der Landeshauptstadt. Das weiß auch die Deutsche Bahn. Um Abhilfe zu schaffen, hatte sich Oberbürgermeister Thomas Geisel vor Kurzem mit Vertretern der Bahn-Tochter DB Netz getroffen. Daraus resultiert unter anderem, dass sich in Kürze was in Hellerhof tun soll. Bezirksverwaltungsstellenleiter Uwe Sandt ist darüber informiert worden, dass die Bahn die Abgänge am S-Bahn-Halt renovieren will.

Das berichtete er in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung 10. Außerdem soll es künftig eine Beleuchtung geben, die rund um die Uhr für Licht sorgen soll. Der Hellerhofer Bürgerverein will zudem Vorschläge erarbeiten, wie sich Reisende bei Ankunft künftig besser orientieren können. Von der Umsetzbarkeit dieser Ideen hängt es ab, ob und wie die Wände schöner gestaltet werden können. Ihm, so Sandt, sei von der Bahn zugesichert worden, „dass kurzfristig etwas passieren soll. Ich sehe dort einen hohen Handlungsbedarf.“

Allerdings ist der Leiter der Bezirksverwaltungsstelle der Überzeugung, dass in puncto Sauberkeit nur dann wirklich Besserung eintritt, wenn es am S-Bahn-Halt in Hellerhof künftig wie in Garath ein Taubenmanagement gibt: „Nur dann klappt das.“ Das sogenannte Vergrämen von Tauben in Hellerhof würde um die 50.000 Euro kosten. Die DB Netz hat bereits durchblicken lassen, dass sie die Kosten nicht übernimmt. Die Summe sprengt allerdings den Bauunterhaltungsetat der Bezirksvertretung 10. Sandt hofft nun, dass dafür Mittel im städtischen Haushalt eingestellt werden. Hingegen kann er sich vorstellen, dass die BV einen Taubenschlag wie in Garath finanziert. Damit kann die Population der Vögel kontrolliert werden. Der kostet rund 15.000 Euro. In Garath habe sich das Taubenmanagement, das seit einigen Jahren läuft, als Erfolg herausgestellt. Am Anfang seien es dort zwischen 250 und 300 Tiere gewesen, inzwischen nur noch weniger als 50. Problem ist, dass immer noch Tauben illegal gefüttert werden. Das fördert zudem auch die Ratten-Population.