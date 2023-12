Gemeindesaal in Düsseldorf Hellerhof nimmt schonmal Abschied vom Johannes-Haus

Der rund 180 Mitglieder zählende Bürgerverein, der m Rahmen der Hellerhofer Kulturtage regelmäßig den Gemeindesaal für Konzertveranstaltungen genutzt hat, kann für das kommende Jahr für den Saal keine Mietverträge mehr abschließen. Der Grund liegt darin, dass die katholische Kirche das Gemeindezentrum an der Carlo-Schmid-Straße verkaufen will. Ein Grundstücksverkauf ist bei der katholischen Kirche eher unüblich, vielmehr setzt das Erzbistum meist auf Erbpachtregelungen. „Doch für das neue Kirchenzentrum in Garath, das sehr aufwändig geplant wurde und somit auch teuer geworden sein dürfte, braucht die Kirche offenkundig Geld“, meinte Klaus Erkelenz, stellvertretender Bezirksbürgermeister für Garath und Hellerhof. Ein Verkauf dürfte sich jedoch angesichts der derzeitigen Lage auf dem Immobilienmarkt als schwierig darstellen.

“Wir haben zwar für unsere Veranstaltungen noch das evangelische Gemeindezentrum an der Dresdener Straße, das zudem die Möglichkeit bietet, den Ostteil des Stadtteils besser einzubinden, sowie die Jugendfreizeiteinrichtung als Ausweichmöglichkeit, aber dieser Saal wird fehlen“, erklärte Mikat.

„Dieses Aus ist sehr schade, wir sind immer gern hier gewesen, denn es liegt nah dabei“, sagte Tom Erdmann, der in Urdenbach wohnt. „Schon das Adventskonzert im vergangenen Jahr hat mir sehr gut gefallen“, ergänzte seine Frau Monika. „Ich fühle ein bisschen Wehmut, und ich hoffe, dass xsich aus den zukünftigen Konzepten auch eine Alternative für den Bürgerverein ergibt“, sagte der Hellerhofer Norbert Butzke.

Mit temperamentvollen Bogenstreichen gelang des dem Streichquartett der Düsseldorfer Symphoniker mit Dragos Mânza (Violine), seit 2012 1. Konzertmeister der Düsseldorfer Symphoniker, Kathrin Braeme (Violine), die an der Robert-Schumann-Hochschule studiert hat, Simón Doggenweiler Menkhaus (Viola), der zuvor bei den Münchner Philharmonikern sowie dem Rundfunkorchester München gespielt hat, sowie Jéròme Tétard (Cello), seit 1999 Vorspieler bei den Düsseldorfer Symphonikern, die allgemeine Stimmung spontan aufzuhellen. Bereits Franz Schuberts Quartettsatz in c-Moll D 703 offenbarte, wie exzellent, beinahe innig, insbesondere die beiden Violinen musikalisch aufeinander eingehen. Trotz der Moll-Tonart verbreitet die Komposition eine fast beschwingte Atmosphäre, die durch die Exzellenz und die von jeglicher Routine befreite Spielfreude der Musizierenden noch nachhaltig verstärkt wird. Obgleich der Schubert-Komposition kaum Traurigkeit anhaftete, sah sich das Ensemble zu einer Programm-Änderung veranlasst. „Wir wollten Sie nicht ausschließlich mit Moll-Kompositionen traurig stimmen, und so haben wir Mozarts Quartett in d-Moll durch sein D-Dur-Quartett, für das er einst von Joseph Haydn höchstes Lob erhalten hatte, ersetzt“, erklärte Mânza. In der Tat machte das Stück (KV 465) in den ersten Takten seinem Beinamen „Dissonanzenquartett“ alle Ehre, denn der Einstieg war seiner Zeit rund 200 Jahre voraus und klang ansatzweise fast neutönerisch. Doch dann sprudelte in bekannter Manier ein emotional fast übermütiger Mozart aus dem Stück hervor. Nach der Pause präsentierte das Streichquartett mit Felix Mendelssohn-Bartholdys Quartett in a-Moll op. 13, das als eines seiner bedeutendsten Frühwerke gilt, nochmals seine ganze Finesse der Interpretation. Der Applaus eines begeisterten Publikums markierte schließlich das Ende eines großartigen Konzerts, aber auch das einer bemerkenswerten Kulturreihe in Hellerhof.



Info:

Unabhängig vom Wegfall der Saalnutzung im Johannes-Haus steht bereits der Termin für das Große Schmetterlingsfest, das alle zwei Jahre alternierend mit dem Sonnenradfest in Garath gefeiert wird, fest. Am 29. Juni 2024 wird es in Hellerhof wieder das abwechslungsreiche Sommerfest für Jung und Alt geben.