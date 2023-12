Umzug an die katholische Kirche in Heerdt Heerdter Adventsfest zog wegen des Wetters ins Festzelt

Der acht Meter hohe Tannenbaum vor der katholischen Kirche in Heerdt schwankte mit seinen hellen Lichtern im Wind. So wirklich ideal war das regnerische Wetter für das Heerdter Adventsfest am Samstag nicht. Das störte aber weder die Veranstalter – die Interessengemeinschaft Heerdt, die Heerdter Schützen und der Bürgerverein Heerdt – noch die Besucher. Spontan hatten die Schützen ein Zelt auf dem Kirchenvorplatz aufgebaut, sodass die zahlreichen Gäste weitestgehend trocken blieben. Für Wärme sorgten Glühwein und Kakao.