Bauen in Düsseldorf : Bezirksvertretung 4 berät über Wohnen am Albertussee

2019 stellte Pandion den Entwurf für das Areal am Albertussee auf der Mipim, die Messe für Wohn-, Gewerbeimmobilien und Betriebsansiedlung in Cannes, vor. Foto: blauraum

Düsseldorf Noch ist das Areal zwischen Schiessstraße und Heerdter Lohweg nicht für Wohnbebauung freigegeben. Früher befand sich dort die Horten-Zentrale. Die Stadt will auf dem Grundstück 700 Wohnungen bauen.

So ganz verzichten will die Bezirksvertretung 4 nicht auf ihre Sitzung, deshalb trifft sie sich am Mittwoch, 17. Februar, nun per Videokonferenz, um zumindest über einige Punkte auf der Tagesordnung zu sprechen. Darunter der Bebauungsplan-Entwurf für den Heerdterhof-Garten, der am Albertussee im Stadtteil Heerdt entstehen soll. Weil die Bezirksvertretung ohnehin nur angehört wird zum Projekt und keine finale Entscheidung treffen muss, „können wir das auch online machen“, sagt Bezirksbürgermeister Rolf Tups von der CDU. Die Verwaltung wird den Bau des Stadtquartiers mit unterschiedlichen Wohnformen für verschiedene Zielgruppen in der Videokonferenz vorstellen, „und da wird es sicher noch die eine oder andere Frage oder Anregung geben, die dann an die weiteren zuständigen Ausschüsse kommuniziert werden.

Beraten wird der Heerdterhof-Garten noch im Ausschuss für Umweltschutz, im Ausschuss für Wohnungswesen und Modernisierung; die finale Abstimmung findet am 3. März im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung statt.

Im Juni 2017 hatte die Metro Properties als Grundstückseigentümer in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt einen städtebaulichen Ideenwettbewerb gestartet. Fünf Büros nahmen am Realisierungswettbewerb teil. Der erste Platz ging an Blauraum Architekten aus Hamburg. Auf dieser Basis gab es für das Kerngrundstück sowie die südlich angrenzende öffentliche Grünfläche ein Bebauungsplanverfahren. Wesentlicher Bestandteil dieses Verfahrens war die planungsrechtliche Ausweisung zu einem Allgemeinen Wohngebiet, damit auf dem Areal rund 700 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern gebaut werden können. Außerdem soll die öffentliche Grünfläche aufgewertet und eine Lärmschutzwand an der Brüsseler Straße zum Schutz der geplanten Wohnungen gebaut werden.