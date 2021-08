Tiere in Düsseldorf : Verdacht auf Kaninchenpest in Heerdt

In Heerdt wurden in den vergangenen Tagen vermehrt kranke oder tote Hasen oder Kaninchen gesichtet. Foto: dpa/Boris Roessler

Düsseldorf Seit Tagen werden in Heerdt immer wieder kranke oder tote Kaninchen entdeckt. Das berichten zumindest Anwohner. Beim Veterinäramt ist auch eine Meldung eingegangen. So verhalten sich Menschen jetzt am besten und so schützen sie ihre Haustiere.