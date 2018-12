Gesangs-Castingshow: Düsseldorferin ist Kandidatin bei „The Voice Senior“

Düsseldorf Gesungen hat Giselle Rommel ihr ganzes Leben lang. Nun macht die 78-Jährige aus Düsseldorf bei der Castingshow „The Voice Senior“ mit. Sie will die Jury überzeugen.

Großer Auftritt für Sängerin Giselle Rommel, die trotz ihrer 78 Jahre noch einmal durchstarten will. Sie lebt in einem Appartement im Wohnpark an der Heerdter Aldekerkstraße und hat sich für ein Gespräch das gemütliche Café des benachbarten „Zentrum plus“ ausgesucht. Schon ihr Anblick verrät, dass sie mitten im Leben steht. Nix Grau in Grau, sondern bunt wie der Sommer sitzt sie da: Das Gesicht sorgfältig geschminkt, lange sehr gepflegte rote Fingernägel passend zum pinken Pullover und den im gleichen Ton gefärbten Haaren. Mit Begeisterung erzählt sie von ihrem Fernseh-Abenteuer. „Ich habe die Castingshow kaum gekannt und auch nichts vom Aufruf des Senders gewusst, dass jetzt auch älteren Menschen daran teilnehmen können.“ Ihre Enkeltochter Michelle sei es gewesen, die über die Zeitung von „The Voice Senior“ erfahren habe. Sie rief mich an und sagte: „Oma, da musst Du unbedingt hin.“ Ein bisschen erschrocken sei sie schon gewesen. „Dann habe ich all’ meinen Mut zusammengenommen und mich angemeldet“, sagt sie und ergänzt. „Es war aber eine gute Entscheidung, denn alle am Set waren so freundlich, so angenehm. Ich habe es richtig genossen.“