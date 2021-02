Karneval in Düsseldorf : Süßer Trost für die Heerdter Jecken im Wendehammer

Frank Gruetter (l.) überreicht das närrische Paket von Bäcker Puppe plus Altbier an Lothar Gläser. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der Heerdter Karnevalsverein überraschte seine Mitglieder an der Werftstraße mit Berlinern und Altbier. Auch Venetius Peter III. war dabei. Der große Traum des Vereins: im Düsseldorfer Rosenmontagszug mitzufahren.

Von Nicole Esch

Mit großem Jubel wird der erste Besucher des jecken Drive-in in Heerdt begrüßt. Stilvoll ge­kleidet, mit schwarzer Melone, weißem Hemd, Hosenträgern und einer Karnevalsnase im Gesicht empfängt Lothar Gläser sein kleines Karnevalspäckchen. Der Heerdter Karnevalsverein HKV hat seine Mitglieder am Samstagmorgen zur Werftstraße eingeladen, um ihnen eine kleine Freude zu bereiten. Beschenkt werden sie mit karnevalistisch verpackten Berlinern von Puppe und einer kleinen Flasche Schumacher Alt. „Wir haben uns gedacht, dass wir wenigstens etwas Kleines für unsere Mitglieder machen wollen“ so Sitzungspräsident Thomas Schmied.

Das Treffen findet extra im Wendehammer statt. So können die motorisierten Mitglieder nach einem fröhlichen Helau direkt wieder davonfahren und halten keinen auf. Wer zu Fuß kommt, wie Hannelore und Hans-Dieter Werner, ist natürlich auch willkommen. „Altweiber war sehr schwer für mich. Da ist das hier richtig toll“, findet Hannelore Werner. „Das Vereinsleben ist zurzeit tot. Da ist so eine Aktion besonders wichtig“, fügt ihr Ehemann hinzu.

Wer natürlich nicht fehlen darf, ist Venetius Peter III., der im wahren Leben Rainer Ruhrberg heißt und im vollen Ornat erscheint. Schon Altweiber gab es für Ruhrberg, der sein Amt jetzt schon das zweite Jahr ausübt, eine Überraschung. Statt zum Einkaufen fuhr ihn seine Schwester Sigi Ruhrberg in den Kulturhafen Heerdt. Dort gab es nicht nur eine kleine Ausstellung über den Venetius im Rollstuhl, sondern auch einen jecken Videodreh. „Der Rainer hat schon an der Jerusalema-Challenge teilgenommen und hatte so viel Spaß dabei. Da fanden wir es schön, mit ihm noch ein Video zu drehen. Seine unbändige Freude gibt uns viel zurück“, sagt Andreas Bahners vom Kulturhafen.