Sport in Düsseldorf : Heerdt wird zum Zentrum für Freizeitsportler

Düsseldorf 620.000 Euro will die Stadt investieren, um die Freizeitanlage und den Rheinpark in Heerdt für Sportler aufzuwerten. Der eine Standort wird vor allem für Jugendliche und Ballsportler attraktiv, in der anderen Grünanlage geht es vor allem um die Fitness.

In der Freizeitanlage und im Rheinpark in Heerdt sollen die Düsseldorfer bald mehr Sport treiben können. 620.000 Euro will die Stadt in den Bau zweier multifunktionaler Anlagen stecken. Wenn die Politik grünes Licht gibt, könnte schon Ende dieses Jahres mit dem Bau begonnen werden. Zehn Monate soll es dauern, bis Kinder und Erwachsene sich auf den neuen Anlagen austoben können. Kostenpflichtiger Inhalt Die Bezirksvertretung 4 sollte eigentlich am Mittwoch, 17. Februar, über das Projekt sprechen, die Sitzung fällt aber aus wegen des verlängerten Lockdowns. Die Entscheidung über den sogenannten Ausführungs- und

Finanzierungsbeschlusses trifft ohnehin der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, der – Stand jetzt – am 22. Februar tagt. Voraussetzung für die Realisierung der beiden Sportanlagen ist die Bewilligung von Fördermitteln des Landes NRW im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Investitionspakt Sportstätten“.

Der Stadtteil Heerdt wächst in den nächsten Jahren immer weiter. Rund um den Albertussee entstehen 700 neue Wohnungen, in denen es auch Platz gibt für Familien mit Kindern. Zudem hat die Corona-Pandemie gezeigt, wie wichtig Outdoor-Angebote sind, die sich im unmittelbaren Wohnumfeld befinden und von allen genutzt werden können.

Bei der Auswahl der Standorte und der Ausstattung der Anlagen hat die Stadt auf die Expertise der Politiker und der Heerdter gesetzt. In der Freizeitanlage soll ein Sportbogen entstehen, in dem Flächen für Fußball, Basketball und Parcours gebaut werden. Außerdem soll die Pumptrack-Anlage im hinteren Bereich des Parks reaktiviert und aufgewertet werden. Das Areal ist fast so groß wie fünf Fußballfelder, eröffnet wurde die Freizeitanlage an der Heerdter Landstraße 1980. Seitdem ist die Grünanlage sehr beliebt bei den Menschen im Linksrheinischen, dadurch zeigt sie aber auch schon die eine oder andere Abnutzungs- und Verschleißerscheinung. Daher wurden bereits die bestehenden Spielbereiche über den „Masterplan Kinderspielplätze“ 2018 erneuert.