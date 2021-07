Umwelt in Düsseldorf : Ein spezieller Aschenbecher in Heerdt soll die Umwelt schützen

Vor dem Kulturhafen in Heerdt wurde ein spezieller Aschenbecher aufgestellt. Raucher können auch darüber abstimmen, ob es mehr solcher Aschenbecher geben sollte. Foto: privat

Düsseldorf Anja Bahners von der Stiftung Heerdt ist bei Clean-ups aufgefallen, wie viele Kippen im Stadtteil liegen. Mit der Initiative „Kip-it-clean“ soll Heerdt sauberer werden. Dafür gibt es vor dem Kulturhafen jetzt einen Aschenbecher, über den Raucher auch abstimmen können, ob es mehr solcher Behälter geben sollte.

Jedes Mal, wenn Anja Bahners an einem Clean-up in Heerdt teilnimmt, fällt ihr etwas auf. „Das, was man am meisten findet, sind Zigarettenkippen“, sagt die Gründerin der Stiftung für Heerdt. Meist werden sie weggeschnippt, auf die Straße, die Rheinwiesen oder an Bänken. „Am Nikolaus-Knopp-Platz kann man in einer Stunde leicht ein großes Glas mit Kippen füllen“, erzählt sie. Das sei besorgniserregend, findet Bahners. Denn ein einziger Zigarettenfilter vergiftet bis zu 40 Liter Grundwasser.

In den letzten Wochen hat sich Bahners mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt. „Mir war neu, dass selbst wenn man eine Kippe am Boden ausdrückt und diese dann mitnimmt, Giftstoffe am Boden bleiben, die mit dem Regen ins Grundwasser sickern“, sagt sie. Das Ganze sei ein großes Problem für die Natur, denn 80 Prozent der Kippen landeten direkt in der Umwelt.

Schon seit Langem setzt sich der Kulturhafen Heerdt, ein Projekt der Stiftung für Heerdt, für Umweltschutz ein und möchte jetzt auch auf das Kippenproblem aufmerksam machen. Dafür wurde vor dem Kulturhafen ein besonderer Aschenbecher aufgestellt, in den Raucher ihre Kippen werfen und gleichzeitig über Fragen wie „Sollte es mehr Ascher wie mich geben?“ abstimmen. Die Kippen werden von dem Verein Tobacycle abgeholt und inklusive Asche und Giftstoffen restlos verwertet. So entstehen beispielsweise neue Behälter für ihr Sammelsystem oder auch Aschenbecher to go.