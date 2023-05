Historie in Düsseldorf Die lange Geschichte der Heerdter Schützen

Info

Beginn Das Schützenfest in Heerdt beginnt am Freitag, 12. Mai. Beim Showabend der Jungschützen ab 20.30 Uhr legt DJ Theo auf.

Höhepunkt Höhepunkt am Samstag, 13. Mai, ist der Heerdter Heimatabend im Schützenzelt am Simon-Gatzweiler-Platz mit Rebel Tell. Am Sonntag dominieren Festzug (ab 14 Uhr) und Parade (16 Uhr). Am Montag wird der neue König ausgeschossen (18 Uhr), am Abend treten ab 22.30 Uhr noch die Swinging Funfares auf.

Kontakt Mehr Infos online unter www.schuetzen-heerdt.de