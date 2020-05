Düsseldorf-Heerdt : Kran verursacht Stromausfall

Heerdt Am Sonntagnachmittag gab es zwischen 13.30 und etwa 16.30 Uhr eine Betriebsunterbrechung der U75. Am frühen Nachmittag hatte sich ein Kranseil in einer Oberleitung der Strassenbahn verfangen, was zu einem Kurzschluss führte.

Die Feuerwehr konnte den Haken des Seils entfernen und sichern.