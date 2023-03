Christen in Düsseldorf In Heerdt wurde das Bürgerzentrum an der Bunkerkirche eingeweiht

Der Sohn von Friedrich G Conzen, Fritz Conzen junior, betonte, sein Vater sei gewiss mit dem Herzen dabei gewesen. Dabei habe es ihm stets „eine spitzbübische Freude“ bereitet, wenn es ihm gelungen sei, wieder etwas für das Zentrum zu erreichen oder erneut eine größere Spende einzuwerben. In einem festlichen Akt durchschnitten Gäste und Mitglieder der Gemeinde ein symbolisches Band zur Eröffnung und machten es damit offiziell: Das Zentrum wird zukünftig einen Namenszusatz führen. Er lautet: „Friedrich-Conzen-Haus der Begegnung.“ In großen Lettern wird der Schriftzug noch an der bisher reinweißen, großen Außenwand des Zentrums angebracht. Dann sollen dort auch großformatige Porträts entstehen. In der Feierstunde wurde die geplante Gestaltung schon einmal per Beamer vorgestellt: Gesichter in allen Schattierungen, mit allen Haarfarben, von Menschen aus aller Herren Länder. Denn Vater Petrus Beshay hatte formuliert, zu was das Zentrum vor allem beitragen soll: ­ „Zu einem Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, getragen von Toleranz und gegenseitigem Respekt.“