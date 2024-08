Neues Musik-Festival Ende August wird es erstmals „Hot in Heerdt“

Das Line-Up des Festivals umfasst: Tupelo Honey, ein Trio, das Accoustic-Pop-Coversongs spielt, Leisure Time Rock und ihre Rock- sowie Pop-Cover, das Tanzorchester Duffydorf, das Rock und Pop spielt, die Post-Punk-Indie-Rock Band All I See Is Nothing und Innofaction, die Rock und Pop mit auf die Bühne bringen. "Es kann sein, dass der ein oder andere Musiker in mehreren Bands spielt", sagt Ole Philippsen, der als Festival- und musikalische Leitung mit seiner Tochter auch auf der Bühne zu sehen sein wird. Mit Gitarre und Gesang springen sie bei Tupelo Honey ein.