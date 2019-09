Düsseldorf Heerdt : Baustart für Kita im Wohnviertel „Vierzig549“

Heerdt Auf dem 118.000 Quadratmeter großen Areal des ehemaligen Schiess-Konzerns entstehen 1000 neue Wohnungen.

Das neue Wohnviertel „Vierzig549“ an der Böhlerstraße, zwischen Willstätter Straße und Hansaallee, wird weiter entwickelt. Jüngst wurde der Grundstein für eine fünfzügige Kita an der Hildegard-Knef-Straße gelegt. In den fünf Gruppen können jeweils 20 bis 22 Kinder von eins bis zu sechs Jahren betreut werden. Dafür wurde eine Fläche von 2.175 Quadratmetern reserviert.

Aktuell entstehen in zwei Baufeldern an der Hildegard-Knef-Straße, neben der Kindertagesstätte, weitere 185 freifinanzierte und preisgedämpfte Mietwohnungen. In den Bauabschnitten vier und fünf sind 300 Wohneinheiten in Vorbereitung. Insgesamt entstehen in fünf Bauabschnitten ein Mix aus 1000 Miet- und Eigentumswohnungen sowie Büros. Neue Straßen werden das Wohnquartier erschließen und bekommen Namen von berühmten Schauspielerinnen wie etwa Hildegard-Knef, Marlene Dietrich und Romy Schneider. Für die Nahversorgung ist unter anderem ein Supermarkt an der Willstätter Straße geplant.