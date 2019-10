Düsseldorf Heerdt : Ein Karnevalist mit Leib und Seele

Heerdt Rainer Ruhrberg ist der neue Prinz des Heerdter Karnevalsvereins und eng verbunden mit dem Stadtteil.

Es ist noch etwas Zeit, bis die närrische Gesellschaft wieder das Zepter in die Hand nimmt. Trotzdem haben sich die Karnevalisten des Heerdter Karnevalsvereins (HKV) zu einem ersten öffentlichen Auftritt getroffen und mit ihren schwarz-weißen Uniformen das Plätzchen vor der Benediktuskirche am Nikolaus-Knopp-Platz belebt. Sie sind nicht etwa nur zum Feiern zusammengekommen, sondern um den neuen „Venetius Peter III“ vorzustellen. Dabei muss man wissen, dass es beim HKV Tradition ist, jede Prinzessin Petra und jeden Prinzen Venetius Peter zu nennen.

Diesmal ist die Wahl auf einen besonderen Kandidaten gefallen, auf Rainer Ruhrberg, der an einer spastischen Lähmung leidet und von Geburt an auf den Rollstuhl angewiesen ist. „Trotz seiner Behinderung ist er mit Leib und Seele Karnevalist“, verrät Präsident Frank Otrembra. Schon lange bemühe sich Ruhrberg um die Rolle des Venetius. „Ich bin sehr aufgeregt“, gibt der neue Prinz bei seiner Vorstellung zu. „Mein Traum geht in Erfüllung, kann es kaum erwarten, gekürt zu werden“, sagt er und seine Augen strahlen.