Düsseldorf Heerdt: Dankesbrief vom koptischen Papst

Der koptische Priester Petrus Beshay übergibt den Brief des Papstes an Reda Habib (li.) und Pfarrer Michael Dederichs. Foto: Koptische Kirche

Engagierte Düsseldorfer setzen sich für die Glaubensgemeinschaft ein.

Die koptisch-orthodoxe Kirchengemeinde ehrte mit einem Gottesdienst in der Bunkerkirche drei Düsseldorfer: Bürgermeister Friedrich G. Conzen, Jochen Lüdicke (Kirchenvorstand St. Antonius und St. Benediktus) und Pfarrer Michael Dederichs. Sie erhielten ein Dankesschreiben vom koptischen Papst Tawadros II., der während des Gottesdienstes verlesen wurde. Darin bedankt er sich für die Unterstützung, „denn ohne Ihren Beistand hätte die koptisch-orthodoxe Glaubensgemeinschaft heute keinen neuen Standort und keine neue große Kirche“. Weiter dankte Papst Tawadros II. für das Sammeln von Spenden, um ein Gemeindezentrum zu errichten, das samstags und sonntags für den Stadtteil gemeinnützig sein werde. Er bedauerte, dass er aus Krankheitsgründen noch nicht in die Landeshauptstadt reisen konnte. Er hoffe aber, seinen Besuch in diesem Jahr nachholen zu können.