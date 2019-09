Düsseldorf Heerdt : Baustart für Anschluss Heerdter Lohweg

Blick von der Brücke am Heedter Lohweg auf die B7 und weiter auf das Baufeld, das für den Autobahnanschluss vorbereitet wird. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Nach der Böhlerstraße wird nun der Heerdter Lohweg an die B7 (A52) angeschlossen. Bis Februar 2021 muss mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden. Im November wird die Straßenbrücke abgebrochen.

Die Bauarbeiten zum direkten Anschluss des Heerdter Lohwegs an die B7 (A 52) haben begonnen. Bis Ende Februar 2022 kann der Heerdter Lohweg zwischen Pariser und Viersener Straße nicht genutzt werden. Die Gesamtkosten des Bauprojekts betragen rund 21,6 Millionen Euro. Die Fakten:

Bauabschnitte Der Anschluss wird in zwei Abschnitten erstellt. Der erste Teil, der Bau des Knotenpunktes Prinzenallee/Greifweg, ist bereits fertig. Beim zweiten Teil, der nun begonnen hat, werden die Ausfahrten aus Richtung Theodor-Heuss-Brücke und A52/B7 sowie die Auffahrten in Richtung Rheinalleetunnel und A 52/B7 realisiert. Schleifen und Rampen entstehen nördlich, westlich, südlich und östlich des Heerdter Lohwegs und ermöglichen die Auf- und Abfahrten in alle Richtungen. Ziel ist auch, nach Fertigstellung des Anschlusses Heerdter Lohweg die Abfahrten von der B7 Benediktus/Heesenstraße zu schließen. Ein dringender Wunsch der Bürger.