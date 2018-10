Heerdt: Auslieferungslager Clarissenstraße

Interesse an Auslieferungslager ist erlahmt

Düsseldorf Heerdt Vor einem Jahr wurde die Baugenehmigung für eine Großhalle an der Clarissenstraße erteilt. Seitdem ruht das Vorhaben.

Es wurde viel debattiert, protestiert und gestritten, nachdem bekannt geworden war, dass das unbebaute Grundstück an der Clarissenstraße 44 mit einem Auslieferungslager für Online-Bestellungen bebaut werden soll. Trotzdem wurde am 28. November 2017 die Baugenehmigung für die Großhalle erteilt. „Aus rechtlichen Gründen“, wie es hieß. Schließlich handele es sich um ein Gewerbegebiet. Seitdem rührt sich aber nichts auf dem Gelände.

Darüber dürften die Anwohner, die übrigens immer betonten, dass es sich nicht nur um eine Gewerbe-, sondern auch um ein Wohngebiet handele, erstmal erleichtert sein. Ebenso die Bezirksvertreter, die den Bauantrag nur zögernd genehmigt hatten. Vor allem deshalb, weil bereits 2016 ein Logistikzentrum an der Wiesenstraße mit 80 Arbeitsplätzen eröffnet worden war. In die Schlagzeilen geriet es, weil der denkmalgeschützte Wasserturm in einer Hallen-Nische für die Heerdter fast unsichtbar geworden ist.