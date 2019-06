Düsseldorf Heerdt : Anwohner ärgern sich über Zustand der Kribbenstraße

Nur eine Hälfte der Fahrbahn wurde vom Investor saniert. Anwohner befürchten, dass Kosten auf sie zukommen könnten.

Die Bebauung auf den ehemaligen Grundstücken des Heerdter Krankenhauses ist bis auf das Hochhaus abgeschlossen. Sechs Jahre lang wurde intensiv an dem neuen Wohnquartier gearbeitet, wobei die Kribbenstraße erheblich unter den schweren Baufahrzeugen gelitten hat. Kurios ist, dass der Investor nur eine Straßenhälfte nach Beendigung der Bauarbeiten sanieren ließ. Das ärgert die Anwohner, die bisher erfolglos, trotz vieler Eingaben, an die Stadt Düsseldorf appellierten, auch die andere schadhafte Fahrbahnhälfte zu sanieren. Weil sich die Stadt bisher querstellt und betont, dass dem Investor des Neubauviertels nur die östliche Straßenhälfte anzulasten sei, machten die Anwohner einen neuen Vorstoß.

Klaus Bornewasser hat in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Geisel auf die Situation aufmerksam gemacht. Die Antwort kam gut drei Wochen später und enthielt nichts Neues. Denn auch der Oberbürgermeister vertritt die Meinung, dass ein Neubau der Straße, die auch von Krankenwagen und Gewerbebetriebe genutzt werde, einem Investor gegenüber nicht durchsetzbar sei. Eine Rechtsgrundlage für Nachverhandlungen zwischen Stadt und Investor hinsichtlich einer kompletten Sanierung der Kribbenstraße bestehe nicht. „Das Amt für Verkehrsmanagement wird in diesem Jahr die westliche Fahrbahn großflächig in den beschädigten Bereichen sanieren“, ergänzt der Oberbürgermeister.