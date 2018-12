Düsseldorf Heerdt: Rodungen haben begonnen

Düsseldorf Heerdt In Kürze starten die Bauarbeiten für den Anschluss des Heerdter Lohwegs an die B7.

Viele werden aufatmen. Denn in 2019 beginnt tatsächlich der Bau für den Anschluss des Heerdter Lohwegs an das überörtliche Straßennetz (B7 und A52). Bereits am Donnerstag haben jetzt die Rodungsarbeiten begonnen. Voraussichtlich in drei Wochen sollen sie abgeschlossen sein, teilt die Verwaltung mit.