Verkehr in Düsseldorf Haltestelle Prinzenallee in Heerdt wird umgebaut

Um langfristig den Charakter der betroffenen Allee als solche zu erhalten, sind laut Rheinbahn nach Beendigung der Baumaßnahme entsprechende Nach- und Ersatzpflanzungen vorgesehen, insgesamt werden so 24 neue Laubbäume in die Erde gesetzt, sieben wurden bereits in der aktuellen Saison vorab gepflanzt. Der Naturschutzbeirat hat den Fällungen zugestimmt und die entsprechende Befreiung erteilt.