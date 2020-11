Unternehmen in Düsseldorf : Fuji zieht von Düsseldorf nach Ratingen

Fujifilm zieht in das neue Schwarzbach-Quartier in Ratingen. Foto: Achim Blazy (abz)

Heerdt Mehr als 30 Jahre war das Unternehmen in Heerdt. Die 400 Mitarbeiter belegen in Zukunft drei Etagen des Bürokomplexes „The Square“, der Mietvertrag soll zehn Jahre laufen. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) gratulierte zum Umzug.

Fujifilm verlegt seinen europäischen Hauptsitz von Düsseldorf nach Ratingen. Die Fujifilm Europe GmbH wird im Herbst 2021 von Heerdt ins Schwarzbach-Quartier ziehen, wie das Unternehmen mitteilt. Fuji hat eine lange Tradition in Düsseldorf. 1966 kam das Unternehmen in die Stadt und sitzt seit 1983 an der Heesenstraße. Die 400 Mitarbeiter belegen in Zukunft drei Etagen des Bürokomplexes „The Square“, der Mietvertrag soll zehn Jahre laufen.