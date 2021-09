Engagement in Düsseldorf : Wie in Heerdt zufällig eine Givebox entstand

Iris Buchfeld kommt einmal am Tag am Gabenzaun vorbei , sie räumt auf und hält alles in Schuss. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Angefangen hat alles vor neun Monaten mit einem Schultornister. Heute kümmert sich Iris Buchfeld um den Gabenzaun ganz in der Nähe des Freizeitparks. Vandalismusprobleme gebe es keine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Yasemin Bauer

Bücher, CDs, selbst genähte Kinderkleidung und ab und zu auch mal eine Motorradhose – am Gabenzaun in der Nähe vom Freizeitpark Heerdt finden sich allerlei Dinge, für die Leute keinen Bedarf mehr haben und über die sich andere vielleicht noch freuen. Iris Buchfeld ist glücklich darüber, dass das Angebot so gut von den Anwohnern aufgenommen wird. „Ich fand, das ist eine sinnvolle Sache“, sagt sie. „Ich muss immer hierlang, wenn ich zu meinem Garten möchte“. Und so hat die Düsseldorferin es sich zur Aufgabe gemacht, den Zaun in Schuss zu halten. Täglich kommt sie vorbei und schaut nach dem Rechten.

Buchfeld sortiert Müll aus, hängt Kleidung an Bügeln auf und platziert alles so, dass es ordentlich aussieht. Würde sie einen Tag mal nicht kommen, würde Chaos ausbrechen, sagt sie. Das will sie vermeiden, damit der Gabenzaun nicht zu einer Müllhalde verkommt. Angefangen hat alles Anfang des Jahres mit einem vereinsamten Schulranzen, der an den Zaun gehangen wurde. Daraufhin legte jemand selbst gebackene Plätzchen in den Ranzen und nach und nach kamen immer mehr Sachen hinzu. Wer damals den Schulranzen aufhing, das weiß Iris Buchfeld bis heute nicht. „Nimm, was du brauchst und gib, was du kannst.“ So beschreibt sie das Prinzip der Tauschstätte.