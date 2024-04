Rheinbahn-Baustelle vor der Tür Junger Unternehmer kämpft um sein Geschäft

Seit drei Jahren ist er selbstständig in der Fahrradbranche, seit zwei Jahren in Heerdt. Ob das so bleibt, ist fraglich: „April, Mai und Juni sind meine umsatzstärksten Monate. Das fällt in diesem Jahr weg.“ Die ersten Wochen seien „total chaotisch“ gewesen. In seiner Not hat sich der junge Unternehmer, der auch Angestellte in der Werkstatt hat, an die Stadt, die Rheinbahn und die IHK gewandt. „Die IHK hat mir gute Tipps gegeben. Von den anderen habe ich rein gar nichts gehört oder gar Hilfe bekommen.“