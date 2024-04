Rheinbahn-Baustelle vor der Tür Junger Unternehmer kämpft um sein Geschäft

Für Max Dörmbach läuft es momentan nicht rund in seinem Fahrrad-Geschäft „Max-Bikes“ an der Heerdter Landstraße. Genau vor seinem Eingang hat die Rheinbahn ohne lange Vorwarnung eine Baustelle errichtet. Kunden können das Geschäft mit dem Auto nur schwer erreichen. Laufkundschaft fällt laut Dörmbach völlig weg. Und das im Frühjahr – wo man sich am ehesten ein neues Rad kauft.