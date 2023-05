Baustelle in Düsseldorf-Heerdt Wenn die Nacht um 3.30 Uhr endet

Eine Sprecherin der Rheinbahn verspricht nun auf Anfrage unserer Redaktion: „Wir überprüfen das Einhalten der Geschwindigkeiten kontinuierlich, auch an dieser Stelle. Mit Ausbau der Weichen Anfang Juni 2023 werden diese Geräusche entfallen. Bis dahin bitten wir die Anliegenden noch um Geduld.“ Des Weiteren erklärt sie den technischen Hintergrund: „Es handelt sich um mechanische Weichen mit einer Rückholfeder, die von jedem Drehgestell der Stadtbahnen gespannt wird. Der anschließende Rückzug der Feder erzeugt dann das wahrzunehmende Geräusch. Da es sich bei diesen Weichen um betriebssicherheitstechnische Einrichtungen handelt, dürfen hier keine baulichen Änderungen vorgenommen werden.“ Von Setzrissen an den Häusern ist der Rheinbahn jedoch bislang nichts bekannt. Vor Beginn der Bauarbeiten habe eine Baufirma eine Beweissicherung erstellt. Die Rheinbahn bittet bei durch die Arbeiten entstandenen Setzrissen die Anwohner, „sich mit entsprechenden Unterlagen und Nachweisen an uns zu wenden; wir werden diese dann prüfen“, so die Sprecherin des Verkehrsunternehmens. Dazu sagt Margarita Blok nur: „Ich habe mich mit anderen Anwohnern darüber unterhalten. Einer meinte, dass es anfangs hieß, dass jemand die Häuser begutachtet. Das ist aber bei uns gar nicht geschehen.“