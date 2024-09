Wendehammer-Gilde in Düsseldorf Heerdter zeigen, wie vielfältig Kunst sein kann

Die ausgestellten Werke waren so unterschiedlich wie die Künstler. Britt Lachmunds Leidenschaft sind Tiere, die sie auch in ihren abstrakten Bildern versteckt. Heinz Laqua hatte ein altes Ölfass zu einem Beistelltisch umgestaltet und Sternzeichenbilder gemalt. „Malen ist für mich ein wunderbares Hobby für das ich, seit ich in Rente bin, viel Zeit habe. Es macht Spaß und man lernt viele Leute kennen“, so der Schaufenstergestalter. Horst Surall zeigte, dass man mit 89 Jahren noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Gerade hat er wieder einmal seinen Stil verändert und arbeitet mehr mit Holz. „Man muss sich immer weiter entwickeln. Stillstand gibt es bei mir nicht“, sagte Surall. Elina Zaitseva malt mit Tempera und Pigmenten. „In der Ukraine werden Ikonen traditionell mit Pigmenten gemalt und jetzt stehe ich hier mit meinen abstrakten Bildern vor einer Kirche. Das passt doch irgendwie“, erzählte die Ukrainerin, die in Heerdt eine neue Heimat gefunden hat.