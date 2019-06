Parks für Düsseldorf : Weitere Fläche auf Friedhof soll entwidmet werden

Der Teil des Heerdter Friedhofs, der am Albertussee liegt, soll langfristig zu einem Park werden. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Heerdt So groß wie ein halbes Fußballfeld ist der alte Lagerplatz, auf dem früher Abfälle des Friedhofs deponiert wurden. Heute ist überflüssig. Die Pläne der Stadt für das Areal sind spannend.

3675 Quadratmeter ist die Fläche auf dem Heerdter Friedhof groß, die die Stadt entwidmen will. Es handelt sich um den früheren Lagerplatz, auf dem die Abfälle des Friedhofs zum Abtransport zwischengelagert wurden. Weil die Fläche, die etwa so groß ist wie ein halbes Fußballfeld, nicht mehr genutzt wird und im Bereich des Friedhof­entwicklungskonzepts liegt, würde die Stadt dort gerne eine Grünfläche anlegen, die vor allem die Aufenthaltsqualität für die benachbarten Wohngebiete Am Heerdter Feld und Hansaallee/Böhlerstraße und die geplante Kita erhöhen würde. Die Grünfläche könnte als Wegverbindung zwischen den Quartieren genutzt werden und würde zudem eine deutliche Verbesserung des Grünanteils im Stadtteil bedeuten.