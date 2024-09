Ersatz für marode Hochstraße in Düsseldorf Viel Zustimmung für möglichen Tunnel durch Heerdt

In seiner jüngsten Haushaltsrede überraschte Oberbürgermeister Stephan Keller mit dem Vorschlag, die marode „Hochstraße Benediktusstraße“ in Heerdt nicht durch einen Neubau, sondern durch einen Tunnel zu ersetzen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Tunnel oder ein Deckel so konstruiert werden könnte, dass darauf eine Bebauung möglich sei. Heute verläuft über die Hochstraße die B7 in Verlängerung der A52, sie überquert die Benediktus-, Krefelder-, Windmühlen- und Schiessstraße. Und deren Bewohner nehmen den Vorschlag des Oberbürgermeisters unterschiedlich auf.