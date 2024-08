Energieversorgung Stromausfall auf dem RP-Gelände in Düsseldorf-Heerdt in der Nacht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es auf dem gesamten Gelände der Rheinischen Post in Heerdt zu einem kompletten Stromausfall. Zwischen 0.34 Uhr und 1.55 Uhr standen die Maschinen still, wie die Stadtwerke Düsseldorf mitteilten. Die Ursache war ein defektes Kabel. „Unsere Kollegen sind 24/7 im Einsatz, um solche Ausfälle so schnell wie möglich zu beheben“, erklärt eine Sprecherin des Unternehmens. Die Zeitspanne, die es in diesem Fall gedauert hat, bis der Strom wieder floss, sei dabei im Normbereich gewesen. „Solche Ausfälle können immer mal wieder passieren. Besonders schwierig wird es, wenn das tagsüber passiert und viele Menschen davon betroffen sind“, so die Sprecherin weiter. Dieses Mal sei tatsächlich ausschließlich das RP-Gelände betroffen gewesen.