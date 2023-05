Jubiläum in Heerdt Schützen feiern den Höhepunkt ihres großen Festes

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen von Festzug und Parade auf der Rheinallee. Lothar Gläser, 2. Chef der Schützen, zeigte sich mehr als zufrieden. „Das erste Mal haben wir im Mai und nicht im August gefeiert. Und es war ein voller Erfolg“, sagte er am späten Nachmittag am Rande der Parade. Die Verlegung in das Frühjahr hat sich nach Einschätzung der Sebastianer ausgezahlt. „Wir konnten mehr Schausteller gewinnen und es kamen auch mehr Besucher als am Ende des Sommers“, meinte Gläser. Festzug und Parade waren in diesem Jahr besonders gut ausgestattet. „Wir hatten neben den üblichen Blasorchestern anlässlich unseres Jubiläums mehrere Fanfarenzüge vor Ort, deswegen haben Umzug und Parade auch etwas länger gedauert“, sagte Gläser, der die Zahl der Zug-Teilnehmer – inklusive der Gäste – auf mehr als 500 schätzt. Mit dem Ehrenabend und der Abkrönung der bisherigen Majestäten klang der Sonntag am Abend aus.